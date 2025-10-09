Vlada Srbije donela rešenje o nagradama za sportiste koji su osvojili medalje!
Vlada Srbije usvojila je danas rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportiste koji su osvojili zlatne, srebrne i bronzne medalje na svetskim prvenstvima u Zagrebu (Republika Hrvatska) od 13. do 21. septembra, Šangaju (Narodna Republika Kina) od 21. do 28. septembra, Ulan Batoru (Mongolija) od 23. do 29. juna i u Tokiju (Japan) od 13. do 21. septembra.
Na tim svetskim prvenstvima osvojene su medalje u olimpijskim disciplinama rvanje, veslanje, atletika i košarka tri na tri, a iznos nagrade je 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za zlato, 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za srebro i 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za osvojenu bronzanu medalju, navodi se u saopštenju Vlade.
Sportisti koji su osvojili bronzane medalje na evropskim prvenstvima održanim u Pragu (Češka Republika) od 19. do 22. juna, Podgorici (Crna Gora) od 23. do 26. aprila i u Šatoruu (Republika Francuska) u olimpijskim sportskim disciplinama kajak, džudo i streljaštvo dobiće po 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Novčane nagrade dodeljene su i sportistima koji su osvojili zlato, srebro i bronzu na Svetskom prvenstvu u paraolimpijskoj disciplini atletika na takmičenju u Nju Delhiju (Republika Indija) od 26. septembra do 5. oktobra u iznosima od po 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za zlato, 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za srebro i 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za osvojenu bronzanu medalju.
Ukupno je nagrađeno 17 sportista, a njihovi treneri dobili su nagrade u istovetnim iznosima.
