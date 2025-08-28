VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU! Proglašeno stanje elementarne nepogode u 6 gradova i 13 opština

Društvo Izdvajamo Vesti

28.08.2025.
Vlada Srbije proglasila je na današnjoj sednici stanje elementarne nepogode u šest gradova i 13 opština u Srbiji.

Stanje elementarne nepogode proglašeno je u Prokuplju, Kruševcu, Čačku, Kragujevcu, Boru i Vranju i u opštinama: Bojnik, Lebane, Ivanjica, Aleksinac, Rača, Knić, Žitorađa, Blace, Kuršumlija, Golubac, Mionica, Doljevac i Knjaževac, navodi se saopštenje vlade.

Ta odluka doneta je na osnovu usvojene izmenjene i dopunjene Odluke o proglašenju elementarne nepogode zbog velikih požara koji su zahvatili deo teritorije Srbije usled dugotrajne suše i nedostatka padavina, ekstremno visokih temperatura i vetrova orkanske jačine tokom juna, jula i avgusta.
Vlada je prethodno, na sednici u julu, proglasila elementarnu nepogodu u pet gradova i 11 opština.
