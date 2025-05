Visok nivo UV izuzetno opasan! Izbegavati izlaganje suncu i solarijume!

Visok nivo UV izuzetno opasan!

Predsednika Udrženja obolelih od melanoma Savo Pilipović izjavio je danas, govoreći o smanjenu rizika od UV zračenja i razvoja melanoma tokom letnjih meseci. Da je visok nivo UV zračenja tokom letnjih meseci izuzetno opasan, zbog čega je neophodno izbegavati izlaganje suncu bez zaštite kao i solarijume.

“Kao svakog proleća, dolazi do pojačanog UV zračenja, i to je nešto na šta građani moraju obratiti pažnju. Već u prolećnim danima nivo UV zračenja je visok. A dolaskom leta postaje još intenzivniji, često dostižući vrednosti između 6 i 10 jedinica. Što je vrlo opasno, jer, nažalost, može dovesti do razvoja melanoma”, objasnio je on za medije.

Komentarišući to što prema podacima Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, u Srbiji godišnje od raka kože oboli oko 7.000 ljudi, dok je broj obolelih od melanoma oko 700, Pilipović je rekao da je prevencija za smanjenje rizika ključna, i istakao da je veoma važno izbegavati izlaganje suncu bez zaštite i solarijume zato što koža treba da ostane prirodno svetla, onakva kakva je bila tokom zime.

Pilipović je dodao da je takođe neophodno redovno pregledati kožu, jer je rak kože jedini oblik raka koji se može videti golim okom.

“Danas imamo ađuvantnu terapiju za treći stadijum melanoma, što je veliki korak napred u lečenju pacijenata. Nadamo se da će u budućnosti manje ljudi gubiti bitku sa ovom teškom bolešću”, poručio je Pilipović.

ZajecarOnline/tanjug/J.V.

