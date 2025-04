VIŠI SUD ODLUČIO! Predmet o padu nadstrešnice u Novom Sadu ponovo u fazi istrage!

Viši sud u Novom Sadu vratio je na dopunu istrage optužnicu protiv osumnjičenih za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom grad.

Viši sud u Novom Sadu vratio je na doradu optužnicu koju je Više javno tužilaštvo u tom gradu podiglo 30. decembra prošle godine protiv 13 osoba zbog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra prošle godine, kada je na licu mesta stradalo 14 osoba, a tri su teško povređene, od kojih su dve kasnije podlegle povredama.

Optužnicu je podiglo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu krajem prošle godine.

Od 13 osumnjičenih, deset se nalazi u pritvoru, još dve osumnjičene osobe se nalaze u kućnom pritvoru, a jedna od njih je bivši vršilac dužnosti generalne direktorke “Infrastruktura železnice Srbije” Jelena Tanasković. Bivši ministar građevinarstva Goran Vesić se brani sa slobode, jer mu je nakon nekoliko dana provedenih u pritvoru, sud ukinuo pitvor, usvojivši žalbu njegovog branioca.

Optužnica je podignuta protiv J. T. bivšeg v.d. generalnog direktora “Infrastruktura železnice Srbije”, G. V. bivšeg ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, A. D. bivšeg v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i N. Š. bivšeg generalnog direktora ”Ifrastruktura železnice Srbije” zbog osnova sumnje da su učinili krivično delo – teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

Takođe, optužnicom su obuhvaćeni i S. N. odgovorni projektant građevinske konstrukcije, M. J. glavni projektant idejnog projekta, Lj. M. M. glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu, M. S. izvestilac za konstrukcije Republičke revizione komisije, J. S. M. lice odgovorno za tehničku kontrolu, Z.S.M. i D. J. lica odgovorna za izvođenje građevinskih radova, M. G. i D. T. lica odgovorna za stručni nadzor, zbog sumnje da su učinili krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova.

U padu nadstrešnice 16 osoba je poginulo, a jedna osoba je teško povređena. Krajem prošle godine je podignuta optužnica protiv 13 osoba

