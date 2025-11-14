Više od 50 odsto vozača ne namerava da kupi električni automobil!

Iako Evropska unija planira da do 2035. godine zabrani prodaju novih vozila na fosilna goriva, 51,5 odsto vozača trenutno ne planira kupovinu električnih automobila.

Mnoge vlade nude razne finansijske podsticaje za prelazak na električna vozila, ali prodaja naglo opada čim ti podsticaji prestanu da važe, pokazuje istraživanje kompanije carVertical.

Istraživanje je pokazalo da četiri od pet kupaca i dalje bira automobile na benzin ili dizel.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

