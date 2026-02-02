Vikend kontrola saobraćaja u Zaječaru: 246 prekršaja kod 507 vozača

Pripadnici Policijske uprave u Zaječaru, tokom proteklog vikenda, u kontroli saobraćaja ukupno su kontrolisali 507 vozača i otkrili 246 saobraćajnih prekršaja.

Najviše je otkriveno vozača koji su prekoračili brzinu kretanja – 127, dok je zbog vožnje pod dejstvom alkohola isključeno šest vozača.

U Zaječaru policija je zatekla šezdesetdevetogodišnjeg vozača „opela“, koji je upravljao vozilom sa 2,61 promil akohola u organizmu i njemu je određeno zadržavanje.

Protiv svih vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Inače, na putevima Zaječarskog okruga dogodile su se četiri saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice lakše povređeno.

– Zbog aktuelnih vremenskih prilika, pojave snega i poledice na putevima, smanjene vidljivosti i vlažnih kolovoza, apelujemo na sve vozače da adekvatno pripreme svoja vozila za put i obavezno koriste zimsku opremu, drže veće odstojanje i prilagode brzinu kretanja vozila postojećim uslovima te odgovornim ponašanjem daju doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja – navodi se u saopštenju PU Zaječar.

Zajecaronline.com/N.B.

