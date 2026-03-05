Vesna Zmijanac specijalana gošća muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“!

Na jučerašnjem snimanju najspektakularnijeg muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“ atmosfera je bila posebno uzbudljiva, jer su se članovima produkcije i takmičarima pridružile i specijalne gošće glumica Lidija Vukićević i legendarna pevačica Vesna Zmijanac.

Njihov dolazak izazvao je veliku pažnju na snimanju, a publika će uskoro imati priliku da vidi kako su se snašle u ulozi članica žirija na sceni popularnog muzičkog spektakla. Njihovi komentari, energija i bogato iskustvo dodatno su obogatili atmosferu tokom snimanja i učinili epizodu još zanimljivijom.

Dok publika sa nestrpljenjem iščekuje emitovanje ove epizode, ljubitelje muzike očekuje još jedan veliki događaj.

Naime, Vesna Zmijanac će 14. i 15. maja održati veliki muzički spektakl u Beogradska arena, gde će publika imati priliku da uživa u njenim najvećim hitovima i nezaboravnoj atmosferi.

View this post on Instagram A post shared by HYPE ZVEZDE – Zvuk nove generacije (@hypezvezde)

S obzirom na ogromno interesovanje publike, očekuje se da će oba koncerta biti pravi spektakl za sve generacije koje godinama prate njenu bogatu karijeru.

BONUS VIDEO: HYPE ZVEZDE | Cela Emisija | E01 | 04.03.2026.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!