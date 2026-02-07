VESNA ZMIJANAC I HYPE PRODUKCIJA PRIPREMAJU SPEKTAKL U BEOGRADSKOJ ARENI! Noć koja će se PAMTITI I PREPRIČAVATI – 14.05.2026. GODINE!

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine, sa početkom u 20.30 časova.