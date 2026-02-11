VESNA ZMIJANAC I HYPE PRODUKCIJA PRIPREMAJU SPEKTAKL U BEOGRADSKOJ ARENI! Noć koja će se PAMTITI I PREPRIČAVATI – 14.05.2026. GODINE!

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine, sa početkom u 20.30 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije, a Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć, samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena.

Ulaznice će su dostupne na sajtu ticket.rs, a organizatori obećavaju nezaboravno veče za sve ljubitelje domaće muzike.

OGLASIO SE I ČELNIK HYPE IMPERIJE

Tim povodom oglasio se i čelnik Hype produkcije, Saša Mirković, koji je podelio ekskluzivnu najavu za spektakl i istakao da je Vesna Zmijanac prava legenda.

Zajecaronline/Hypetv.rs

