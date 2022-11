Veruju li Zaječarci u pobedu Srbije?

Večeras za našu fudbalsku reprezentaciju utakmicom protiv Brazila počinje Svetsko prvenstvo, a celu zemlju, pa i naš grad trese prava „fudbalska groznica“.Tim povodom, razgovarali smo sa našim sugrađanima i pitali ih kakva su njihova očekivanja.

Uglavnom su očekivanja visoka, potajno se svi nadamo da bismo mogli i do samog kraja, što je potvrdio i naš prvi sagovornik, Aleksandar.

„Lepo je sve to Piksi sklopio, deluje mi da je atmosfera u timu dobra, imamo igrače koji nastupaju u velikim klubovima, u dobroj su formi. Nadam se da protiv Brazila možemo do boda, Kamerun i Švajcarsku dobijamo sigurno i prolazimo grupu. Pogotovo će mi biti drago da se osvetimo Švajcarcima za onaj poraz i njihovo ponašanje prilikom proslave gola na prethodnom prvenstvu“, rekao je on.

Marko kaže da je pod velikom euforijom, ali dodaje da se to dogodilo i pred Evropsko prvenstvo u košarci koje se neslavno završilo po naše reprezentativce.

„Moram ovog puta malo da budem oprezniji da se ne razočaram kao u košarci. I pored toga smatram da moramo prosto da prođemo grupu, pa možda uz malo sreće da doguramo i do četvrtfinala. Za više mislim da nemamo realnog kvaliteta, ali uvek možemo da se nadamo. Što se tiče premijere protiv Brazila, nadam se da će nas oni malo potceniti, pa da možemo da profitiramo u toj situaciji, pa zašto ne i da ih iznenadimo. U svakom slučaju jedva čekam da počne meč“, kaže Marko.

Boban je sa najvećom dozom vere u uspeh odgovorio na naše pitanje, rekavši da ćemo postati svetski prvaci.

„Imamo tim, imamo selektora, svako svakoga danas može da pobedi. Da krenemo od Brazila, pa da tu izgradimo samopouzdanje, ako njih dobijemo i igrači počnu da veruju kao što verujem i ja, možemo do trona. I obavezno da vratimo Švajcarcima sa tri komada u mreži!“, dodao je Boban.

Naš sledeći sagovornik, Milan, nije bio toliko euforičan, rekavši da se nada da ćemo izaći iz grupe, ali da kasnije teško možemo protiv jačih selekcija.

„Mislim da protiv Brazila možemo samo da pokažemo da smo tvrd orah, ali teško se možemo nadati pobedi, i bod bi bio puna kapa. Od Kameruna smo za klasu kvalitetniji, Švajcarci su u padu, tako da bi trebalo da prođemo ovu grupu, pa posle ako imamo sreće na žrebu eventualno i tu prvu nokaut rundu. Posle kada ostanu samo reprezentacije poput Španije, Francuske, Engleske…nećemo moći da pariramo“, objasnio je Milan.

Da ne prate samo muškarci fudbal, potvrdila nam je Milica, koja od starta prvenstva prati dešavanja na terenima u Kataru.

„Dosta čudnih rezultata, poraz Argentine od Saudijaca, pa juče Nemci izgube od Japana. Sigurna sam da trijumfi autsajdera nad favoritima čak i za osvajanje prvenstva daje dodatnu snagu i motiv našima da i oni mogu da iznenade Brazil. Što se očekivanja tiče, da ste me pitali pre 5 dana rekla bih vam prolazak grupe, ali posle ovih rezultata, zašto da ne sanjamo o naslovu svetskog prvaka?“, kazala je ona.

Prvi meč na Mundijalu u Kataru srpski orlovi igraju večeras od 20 časova, očekuje se da će ulice biti prazne, a kafići puni, bar na ta dva sata sve će stati, dok budemo odmeravali snage sa popularnim „kariokama“.