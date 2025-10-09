VERNICI SUTRA PROSLAVLJAJU SVETOG KALISTRATA: Mučenik koji štiti od bolesti i nesreće, a ovako mu se pomolite

Sutra, 10. oktobra, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Svetog mučenika Kalistrata, sveca koji se u narodu poštuje kao zaštitnik od nesreća, bolesti i teških životnih iskušenja.

Kalistrat je vojnik vere i hrabrosti

Kalistrat je rođen u Kartagini, u porodici hrišćana. Njegov pradeda Neokor služio je kao vojnik u Jerusalimu u vreme raspeća Isusa Hrista. Videvši čuda na Golgoti, poverovao je u Hrista, krstio se i doneo veru u svoj dom. Tako je i Kalistrat odrastao u veri, naučen da Boga voli, a istinu ne skriva.

Kada je stupio u vojsku, bio je jedini hrišćanin među svojim saborcima. Noću se tiho molio, a kad su ga prijavili vojvodi Persentinu, od njega su tražili da se odrekne Hrista i prinese žrtvu idolima. Kalistrat je to odbio bez straha, i zbog toga bio mučen i bačen u more.

Ali, prema predanju, Bog ga je sačuvao. Izronio je živ, što je zadivilo vojnike, a čak 49 njih tada je poverovalo u Hrista. Svi su bili zatvoreni i mučeni zajedno sa Kalistratom, a na kraju pogubljeni zbog svoje vere 304. godine.

Na mestu gde su sahranjeni, kasnije je podignuta crkva, a veruje se da mošti Svetog Kalistrata pomažu obolelima i štite domove od nesreće.

Sveti Kalistrat se smatra zaštitnikom onih koji trpe nepravdu, koji su bolesni i kojima su potrebni snaga i istrajnost. Vernici veruju da molitva ovom svecu donosi mir i olakšanje onima koji se bore s teškim bolestima i životnim teretom.

Njegov primer podseća da vera, čak i kada je tiha i usamljena, može promeniti svet. Da istina i ljubav prema Bogu nikada nisu uzaludne – čak ni pred bolom, ni pred smrću.

„Da svi jedno budu“

Sveti Kalistrat je živeo i stradao sa mišlju koju Hristos ostavlja svojim učenicima:

– Da svi jedno budu, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi.

Jedinstvo u veri i ljubavi, uzajamna podrška i saosećanje – to je put kojim su išli Kalistrat i njegovi saborci.

Zato se na dan Svetog Kalistrata vernici sećaju svih koji su u tišini patili zbog svoje vere i svih koji su verovali u dobro, čak i kada svet nije.

Sutra, na dan Svetog mučenika Kalistrata, upalimo sveću za zdravlje, mir i snagu da izdržimo ono što nam život donosi – sa istom hrabrošću i smirenjem kakve je imao on.

Molitva Svetom mučeniku Kalistratu

Sveti mučeniče Kalistrate, vojniče Hristov,

ti koji si veru svoju čuvao i kada si bio sam,

koji si stradao, ali se nisi odrekao istine,

usliši molitve naše.

Ti koji si izdržao bol i tamu,

ti koji si iz mora izašao živ silom Božjom,

pogledaj i nas koji tonemo u nevoljama i bolestima.

Izmoli nam od Gospoda zdravlje tela i duše,

snagu da nosimo svoj krst,

i mir u srcima koja se plaše.

Zaštiti naše domove od nesreće,

oslobodi nas bolesti i iskušenja,

ukrepi nas kad veru izgubimo

i podseti nas da je svaka muka prolazna

ako je u njoj prisutan Bog.

Sveti Kalistrate, mučeniče Hristov,

moli Boga za nas,

da budemo čvrsti u veri,

milosrdni u srcu

i spokojni u duši.

Amin.

Zajecaronline/HypeTV/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Zaječar oglasi