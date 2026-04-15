Veliki uspeh košarkaša „Mladosti“: Pobedom nad „Hisarom“ do višeg ranga
Košarkaši „Mladosti“ ostvarili su veliki uspeh i izborili plasman u viši rang takmičenja, pošto su u poslednjem kolu Druge srpske lige „Istok“ savladali ekipu „Hisara“ rezultatom 103:80 (26:22,18:18,26:17,33:23).
Zaječarci su trijumfom nad Leskovčanima, ostvarenim na najveći hrišćanski praznik Vaskrs, u nedelju 12. aprila, stavili tačku na jednu od najuspešnijih sezona u poslednjoj deceniji i zasluženo obezbedili prolaz u treći po snazi rang takmičenja u košarkaškoj Srbiji.
Posebnu težinu ovom uspehu daje činjenica da je ekipa „Mladosti“ jedna od najmlađih u ligi, sa prosekom godina jedva većim od 18.
Zaječarci su takmičenje završili na 2. mestu sa učinkom od 18 pobeda i šest poraza, iza neprikosnovenih lidera iz Bojnika, ekipe Puste Reke, dok je do samog kraja u igri za plasman uz leskovački „Hisar“ bila i iskusna ekipa Sokobanje.
Odličnu sezonu imali su i košarkaši Rtnja iz Boljevca, koji su posebno na domaćem terenu, bili nesavladiva prepreka mnogima.
Zajecaronline/Glassporta/ N.B.
