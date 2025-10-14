Velike promene na Instagramu : Nova pravila za sve mlađe od 18 godina!

Instagram više neće prikazivati sadržaj tinejdžerima koji se smatra neprimerenim za uzrast ispod 13 godina, po uzoru na PG-13 filmsku ocenu.

Ova promena proširuje zaštite koje su uvedene prošle godine, preneo je Blumberg.

Platforma, u vlasništvu kompanije Meta, koristi veštačku inteligenciju da prepozna da li je sadržaj pogodan za tinejdžere.

Nova pravila za sve mlađe od 18 godina!

Već je zabranjeno preporučivanje eksplicitnog i seksualno sugestivnog sadržaja mladima, a nova pravila će dodatno skrivati objave sa vulgarnim psovkama, opasnim izazovima i predmetima povezanim sa marihuanom.

“Odlučili smo da se više uskladimo sa standardom koji je roditeljima poznat. Cilj je da tinejdžeri što ređe nailaze na ovakve objave”, navodi kompanija.

Nalozi korisnika mlađih od 18 godina automatski će imati ove postavke, koje se ne mogu promeniti bez dozvole roditelja.

Pored toga, uvedena je i nova opcija „Ograničen sadržaj“ za roditelje koji žele još strožu kontrolu.

Takođe, korisnicima mlađim od 16 godina zabranjeni su prenosi uživo.

Još jedna novost je da tinejdžeri više neće moći da prate naloge koji često dele sadržaj neprikladan za njihov uzrast – kao što su profili povezani sa OnlyFans platformom ili oni koji otvoreno objavljuju “18+” sadržaj.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

