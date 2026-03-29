VELIKA IZLAZNOST ŠIROM SRBIJE: Lučani iznad 71 odsto birača, Knjaževac preko 62, evo novog preseka

Izlaznost do 18 časova

Knjaževac – 62,37 odsto Lučani – 71,24 odsto Kladovo – 50,40 odsto Smederevska Palanka – 58 odsto Sevojno – 73,1 odsto Bajina Bašta – 71 odsto Kula – 67,64 odsto Aranđelovac – 63,27 odsto (Izlaznost do 18:30)

Redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji počeli su u 7.00 časova a biračka mesta biće otvorena do 20 časova.

Danas se održavaju izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bora učestvuje sedam lista, u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti i Lučanima na izborima za lokalne skupštine učestvuje izbornih šest, u Aranđelovcu i Kuli pet lista, u Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu po četiri, a u Kladovu tri izborne liste.

Izborna tišina traje do 20 časova.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Prethodni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.

Zajecaronline/Srbija Danas/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

