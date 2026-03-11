Izdvajamo Vesti VIP

VEČERAS VAS OČEKUJE SPEKTAKULARNA EMSIJA „HYPE ZVEZDE“ OD 20 ČASOVA NA HYPE TELEVIZIJI! Saznajte koja 4 takmičara idu dalje!

11.03.2026.
Foto: Hype Zvezde

Večeras od 20 časova na programu je novo izdanje muzičkog spektaklaHype Zvezde“, koje možete pratiti na televiziji Hype TV, kao i na zvaničnom YouTube kanalu emisije.

Publiku očekuje nova energija, nova scena i talentovani kandidati koji će dati sve od sebe da zablistaju pred reflektorima i osvoje simpatije žirija.

Osim uzbudljivih nastupa, večerašnju emisiju obeležiće i zanimljivi trenuci u studiju, uključujući i raspravu između Ace Lukasa i Boki 13, koji nije želeo da se odvoji od popularnog pevača, što je izazvalo veliku pažnju u studiju.

Kao i uvek, nastupe kandidata ocenjivaće stručni žiri u sastavu: Aca Lukas, Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Mira Škorić i Boki 13,a specijani gost će biti Aleksej Mirković suvlasnik Hype produkcije i sin čelnika Hype imperije, Saše Mirkovića.

Ne propustite još jedno uzbudljivo veče puno muzike, emocija i iznenađenja – večeras od 20 časova!

BONUS VIDEO: HYPE ZVEZDE | Pripreme Za Nastup | Cela Emisija (09.03.26.)

Zajecaronline/Hypetv.rs

Foto: Zaječaronline

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Foto: HypeTV

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju.  I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

