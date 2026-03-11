VEČERAS VAS OČEKUJE SPEKTAKULARNA EMSIJA „HYPE ZVEZDE“ OD 20 ČASOVA NA HYPE TELEVIZIJI! Saznajte koja 4 takmičara idu dalje!

Večeras od 20 časova na programu je novo izdanje muzičkog spektakla „Hype Zvezde“, koje možete pratiti na televiziji Hype TV, kao i na zvaničnom YouTube kanalu emisije.

Publiku očekuje nova energija, nova scena i talentovani kandidati koji će dati sve od sebe da zablistaju pred reflektorima i osvoje simpatije žirija.

Osim uzbudljivih nastupa, večerašnju emisiju obeležiće i zanimljivi trenuci u studiju, uključujući i raspravu između Ace Lukasa i Boki 13, koji nije želeo da se odvoji od popularnog pevača, što je izazvalo veliku pažnju u studiju.

View this post on Instagram A post shared by HYPE ZVEZDE – Zvuk nove generacije (@hypezvezde)

Kao i uvek, nastupe kandidata ocenjivaće stručni žiri u sastavu: Aca Lukas, Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Mira Škorić i Boki 13,a specijani gost će biti Aleksej Mirković suvlasnik Hype produkcije i sin čelnika Hype imperije, Saše Mirkovića.

Ne propustite još jedno uzbudljivo veče puno muzike, emocija i iznenađenja – večeras od 20 časova!

BONUS VIDEO: HYPE ZVEZDE | Pripreme Za Nastup | Cela Emisija (09.03.26.)

Zajecaronline/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!