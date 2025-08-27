VAŽNO ZA SVE VOZAČE! Višesatna zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci

Važno obaveštenje za sve vozače koji kreću na put! Tačnije koji kreću u pravcu granica! Po najnovijim informacijama, na najfrekventnijim graničnim prelazima jutros se beleže velika zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5:15 časova, na putničkom terminalu graničnog prelaza Batrovci čeka se tri sata, dok je zadržavanje na teretnom terminalu čak pet sati.

Na izlazu na graničnom prelazu Sremska Rača teretna motorna vozila čekaju sat vremena, a na prelazu Šid dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

AMSS navodi da vozače na putevima danas očekuju dobri uslovi za putovanje i preporučuje da se zbog visokih temperatura na duže relacije kreće ujutru ili kasno popodne.

Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B.

