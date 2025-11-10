VAŽNO ZA PUŠAČE: Rastu cene cigareta u Srbiji?!

Predloženim izmenama Zakona o akcizama, koji je ušao u skupštinsku proceduru, predviđeno je povećanje akciza na cigarete, duvan i tečnost za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara sledeće godine.

Povećanje akciza na cigarete odnosi se i na uvozne i na cigarete proizvedene u zemlji.

Predloženo je da u prvoj polovini 2026. godine akciza iznosi 106,90 dinara po paklici, da se povećava na svakih pola godine i da u drugoj polovini 2030. godine iznosi 120,40 dinara po paklici cigareta.

Predloženo je i povećanje akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, koja bi se u narednih pet godina povećavala jednom godišnje, kao i na nesagorevajući duvan, takođe u narednih pet godina.

Akciza na tečnost za punjenje elektronskih cigareta se plaća po mililitru, sledeće godine bi, prema predlogu zakonskih izmena, iznosila 13,12 dinara, narednih godina bi bila povećavana za po dinar godišnje da bi 2030. dostigla 17,12 dinara po mililitru.

Kada je reč o nesagorevajućem duvanu, akciza se plaća po kilogramu duvanske smese.

Sada iznosi 100 odsto minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta a za sledeću godinu se predlaže povećanje na 110 odsto.

Narednih godina procenat bi bio povećavan godišnje za po 10, da bi od 1. januara 2030. iznosio 150 odsto minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta.

Zajecaronline/Alo/N.B.

