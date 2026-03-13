Važno obaveštenje Partizana: Tiče se ulaznica za maloletne navijače

Košarkaši Partizana će u nedelju ugostiti Cedevitu Olimpiju u neuobičajenom terminu, u 13 časova.

Razlog je zgusnut raspored dve ekipe.

Uoči ovog meča AdmiralBet ABA lige oglasili su se i crno-beli, a vezano za besplatne ulaznice za maloletne navijače.

– Kako ne bi došlo do stvaranja gužve na blagajni pred nedeljnu utakmicu, KK Partizan poziva sve maloletne navijače da svoje besplatne ulaznice za Nivo 400 preuzmu ranije! Vidimo se u Areni – stoji u objavi na X profilu Partizana.

— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 13, 2026

Tim Đoana Penjaroje će posle okršaja sa timom iz Ljubljane odigrati i zaostali meč elitnog kontinentalnog takmičenja.

Ovaj duel je zakazan za 17. mart, a onda sledi i duel sa Parizom u glavnom gradu Francuske.

Partizan se nalazi na prvom mestu na tabeli Top 8 faze regionalne lige sa 17 pobeda i jednim porazom, dok je Cedevita Olimpija na petoj poziciji sa skorom 12/5.

Zajecaronline.com/24sedam.rs/N.B.

