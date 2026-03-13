Važno obaveštenje Partizana: Tiče se ulaznica za maloletne navijače
Košarkaši Partizana će u nedelju ugostiti Cedevitu Olimpiju u neuobičajenom terminu, u 13 časova.
Razlog je zgusnut raspored dve ekipe.
Uoči ovog meča AdmiralBet ABA lige oglasili su se i crno-beli, a vezano za besplatne ulaznice za maloletne navijače.
– Kako ne bi došlo do stvaranja gužve na blagajni pred nedeljnu utakmicu, KK Partizan poziva sve maloletne navijače da svoje besplatne ulaznice za Nivo 400 preuzmu ranije! Vidimo se u Areni – stoji u objavi na X profilu Partizana.
Važno obaveštenje Partizana za navijače
Kako ne bi došlo do stvaranja gužve na blagajni pred nedeljnu utakmicu, #KKPartizan poziva sve maloletne navijače da svoje besplatne ulaznice za Nivo 400 preuzmu ranije!
Vidimo se u Areni!🖤🤍 pic.twitter.com/SdEjnoYkCW
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 13, 2026
Tim Đoana Penjaroje će posle okršaja sa timom iz Ljubljane odigrati i zaostali meč elitnog kontinentalnog takmičenja.
Ovaj duel je zakazan za 17. mart, a onda sledi i duel sa Parizom u glavnom gradu Francuske.
Partizan se nalazi na prvom mestu na tabeli Top 8 faze regionalne lige sa 17 pobeda i jednim porazom, dok je Cedevita Olimpija na petoj poziciji sa skorom 12/5.
Zajecaronline.com/24sedam.rs/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar