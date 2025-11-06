VAŽNO Ko danas planira odlazak u menjačnicu ovo mora da zna!

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2295, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,2 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 101,8413.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,9 odsto, a od početka godine ojačao je za 10,4 odsto.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

