VAŽAN SASTANAK ZA SRBIJU! Vučić sa predstavnicima kompanije “Ziđin” u Pekingu

VAŽAN SASTANAK ZA SRBIJU!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je stigao u Kinu kako bi prisustvovao vojnoj paradi, a već danas sastao se sa predstavnicima kompanije “Ziđin Mining Group” u Pekingu.

Ova kompanija je jedan od najvećih kineskih investitora u Srbiji, koja je 2018. godine investirala u RTB Bor. Ovim povodom, Vučić se oglasio putem zvaničnog instagram naloga i poručio:

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

VAŽAN SASTANAK ZA SRBIJU!

– Sa predstavnicima Zijin Mining Group, jedne od najvećih svetskih rudarskih kompanija, razgovarao sam o daljem razvoju strateških projekata u Srbiji. Razmatrali smo unapređenje postojećih projekta, kao i dodatne investicije, sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine. Potvrdili smo nastavak saradnje, sa ciljem daljeg razvoja industrije, stvaranja novih radnih mesta i očuvanja prirodnih resursa – objavio je predsednik.

Inače, Kina je prošle godine bila pojedinačno najveći investitor u Srbiji sa više od milijardu evra investicija na godišnjem nivou. Vučić je tokom izjava srpskim medijima naglasio da ga tokom posete Pekingu, očekuju sastanci sa najmanje 14 kineskih kompanija.

“Radostan sam što Srbija privlači toliko interesovanja. To su neke kompanije koje rade u našoj zemlji, gde imate obavezu da ukažete poštovanje prema njima u Narodnoj Republici Kini, ali i najmanje deset kompanija sa kojima nikakvu saradnju do sad nismo imali”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/alo/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!