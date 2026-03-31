Važan sastanak u Palati Srbije: Vučić sutra sa Antonijom Tajanijem

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonijom Tajanijem.

Sastanak će biti održan u 11.15 časova, u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Nakon sastanka, predsednik Vučić i ministar Tajani prisustvovaće potpisivanju Ugovora o učešću Republike Italije na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 Beograd. Posle sastanka i potpisivanja ugovora, planirana su obraćanja.

Zajecaronline.com/Alo.rs

