Važan sastanak u Palati Srbije: Vučić sutra sa Antonijom Tajanijem

31.03.2026.
FOTO: TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr

Važan sastanak u Palati Srbije: Vučić sutra sa Antonijom Tajanijem

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonijom Tajanijem.

Sastanak će biti održan u 11.15 časova, u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Nakon sastanka, predsednik Vučić i ministar Tajani prisustvovaće potpisivanju Ugovora o učešću Republike Italije na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 Beograd. Posle sastanka i potpisivanja ugovora, planirana su obraćanja.

Zajecaronline.com/Alo.rs

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Foto: HypeTV

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Foto: Hypetv

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!

Preporučujemo:

