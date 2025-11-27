Važan običaj za vernike: Danas se obeležava praznik svetog apostola Filipa

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik posvećen Svetom apostolu Filipu, đakonu iz Kesarije (današnja Palestina) koji je celog života propovedao hrišćanstvo i opismenjavao sve one koji su želeli učiti, bez obzira na veru i nacionalnost.

Sveti apostol Filip je rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog. Propovedao je Jevanđelje u Aziji i u Grčkoj, gde su Jevreji hteli da ga ubiju, međutim, Bog ga je spasao svojim čudesima.

Prema predanju, arhijerej jevrejski koji je pokušao da ubije Filipa, odjednom je oslepeo i pocrneo.

Stradao je u 86. godini tako što su ga, zajedno sa Vartolomejem, bezbožnici razapeli na drvo. Ljudi su odmah potrčali da ih spasu, ali je samo Vratolomej uspeo da preživi, dok je Filip izdahnuo. Njegove mošti su kasnije prenete u Rim.

Na ovaj dan pripremite bogatu trpezu za ukućane

Prema starim narodnim verovanjima na ovaj dan treba da pripremite bogatu večeru i jedete sa ukućanima.

Zajecaronline/Alo/N.B.

