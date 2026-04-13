Vaskršnji ponedeljak u Srbiji: Običaji koji spajaju ljude van doma

Vaskršnji ponedeljak zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji jer označava nastavak proslave Hristovog vaskrsenja, ali i početak najradosnijeg perioda u crkvenom kalendaru. Tokom cele Svetle nedelje ne posti se, čak ni u dane kada je post uobičajen, što dodatno naglašava značaj i radost praznika.

Za razliku od samog Vaskrsa, koji se provodi u krugu porodice, vaskršnji ponedeljak namenjen je druženju.

Tog dana običaj je da se posećuju rodbina, kumovi, prijatelji i komšije, a domaćini goste daruju farbanim jajima, simbolom novog života i obnove.

Jedan od najpoznatijih običaja vezanih za ovaj dan jeste polivanje devojaka vodom, posebno rasprostranjeno u Vojvodini.

Ovaj običaj ima višestruku simboliku – veruje se da donosi zdravlje, lepotu i plodnost, ali je ujedno i vid tradicionalnog udvaranja.

U pojedinim krajevima Srbije zadržan je i običaj umivanja „nenačetom vodom“, koja je prenoćila, a za koju se veruje da donosi svežinu i štiti zdravlje. Takođe, prisutna je i praksa darivanja siromašnih hranom i jajima, što se smatra načinom da se u kuću prizovu blagostanje i sreća.

Poseban značaj ima i običaj obilaska grobova, poznat kao Pobusani ponedeljak, kada se na grobove ostavljaju crvena jaja. Time se simbolično deli vaskršnja radost sa precima i održava veza sa porodicom i tradicijom.

U mnogim mestima organizuju se i litije, odnosno verske povorke, koje dodatno naglašavaju duhovnu dimenziju praznika i okupljaju vernike oko zajedničke proslave.

Vaskršnji ponedeljak u Srbiji tako ostaje spoj vere, običaja i društvenog života – dan kada se radost praznika deli sa drugima, a tradicija prenosi kroz generacije.

