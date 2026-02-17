Gotovo da nema naselja na obali jezera Balaton u Mađarskoj koje poslednjih nedelja nije dobilo prijave o uginulim pticama, a istraga je u nekoliko slučajeva utvrdila da je reč o ptičjem gripu.

Nacionalna kancelarija za bezbednost lanca hrane (Nebih), problem je proglasila za nacionalni, objavila informacije o tome na koje simptome treba obratiti pažnju i upozorila građane da ne pokušavaju da hvataju žive ili uginule ptice.

UZBUNA U REGIONU!

Infekcija ne ugrožava samo divlje životinje, već i one na farmama, upozoravaju. Virus se može preneti na đonovima cipela, pa se preporučuje da se presvuku cipele i odeća nakon šetnje na obali.

Jezero Balaton trenutno je zaleđeno, a stručnjaci upozoravaju da bi topljenje moglo dodatno pogoršati širenje epidemije.

Zajecaronline/Alo!