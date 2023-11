Usvojeno – zaječarskim srednjoškolcima po 10 hiljada dinara; Opozicija tvrdi: Dajete deci 10 hiljada, a uzeli ste im budućnost!

Na današnjoj sednici Skupštine grada Zaječara usvojena je odluka kojom se utvrđuje pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola koje se nalaze na teritoriji grada Zaječara, koji su državljani Republike Srbije.

Gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, prisustvovao je sednici i naglasio da ova mera nema nikakve veze sa izborima i pobrojao jednokratne novčane pomoći koje su mladi dobijali u proteklim godinama.

Rašić: Deca su prozrela vašu nameru, nikada nećete moći da kupite njihovu podršku

Sa ovakvom konstatacijom nisu se složili odbornici opozicije, a prva je o tome govorila Dragana Rašić, koja je u svakodnevnom kontaktu sa decom, pošto je zaposlena baš kao profesorka u zaječarskoj Gimnaziji.

„Danas imamo odluku koja je morala da se desi mnogo ranije, ali ne u smislu jednokratne pomoći koja služi vašoj svrsi, nego im pomoći tokom školovanja. Ta deca su pre nedelju dana od vas tražila da im u školama na bude hladno, što je nešto najosnovnije, da im sredite toalete, da im u toj školi u kojoj provode trećinu dana bude prijatno. Ovako, vi ovom odlukom pokazujete samo da vam je stalo do njihovog glasa, a ja ću vam reći šta oni misle o tome. Vi ih na ovaj način vređate i mislite da do sada nisu prozreli vaše namere“, rekla je Rašić.

Ona je potom sa telefona pročitala odgovor jednog od srednjoškolaca na ovu meru pomoći.

„Poručujem vlasti da u Srbiji postoje škole bez grejanja u kojima nastavnici rade za niske plate, radeći sa zaostalim nastavim sredstvima još iz Titovog vremena. Ukoliko se ovakve stvari ne promene, nećete dobiti podršku mladih koju tako silno priželjkujete. Ovaj novac neće promeniti naše mišljenje, ali ćemo ga uzeti, jer su to svakako naše pare“, stoji u poruci srednjoškolca.

Rašić je rekla da srednjoškolci vrlo dobro znaju da im te pare nije dao Vučić, već da su na taj način oni praktično zaduženi za neki naredni period.

„Pitanje koje se takođe postavlja jeste zbog čega ste juče poslali srednjim školama obrazac koji deca treba da popune, a odluka još uvek nije doneta. Sramota je ovo što radite i neće vam proći“, poručila je ona.

Gradonačelnik Boško Ničić rekao je da je očekivao „ovakvu predstavu“ od pojedinaca, posebno od onih „koji su decu huškali da protestuju ispred Gradske uprave“.

Krstić: Dajete im 10 hiljada, a uzeli ste im budućnost!

Odbornik Dejan Krstić upitao je zašto u obrazoženju za hitno sazivanje odluke zapravo ne postoji nikakvo obrazloženje.

„Napisali ste u obrazloženju da se skupština saziva hitno, jer je to hitno. Šta je hitno? Da se donese ova odluka? A zašto je toliko hitno da se donese? Zašto baš dve nedelje pred izbora ova odluka, i to po hitnom postupku. I zašto uopšte dodeljujete ovu pomoć kada po vama sve ovde cveta? Ne sme Srbija da stane u tom cvetanju. Ne možete da kupite mlade sa 10 hiljada dinara. Uzeli ste im budućnost! Svaki mlad čovek beži odavde, ovo je sramota šta vi radite. Ne volite vi mlade, trebaju vam glasovi. Degutantno je što ovo radite narodnim parama, a većina naroda vas prezire. Vi od njih uzimate da biste ostali u tim foteljama. Do sada ste vam penzioneri bili u fokusu, sada ste se setili i mladih E pa kasno gospodo, ponudili ste im samo vašu Hepi i Pink kulturu, a budućnost im oduzeli. Ti isti mladi su vam pokazali pre deset dana šta o vama misle. I dobro je što ste se uplašili, treba da se plašite, zbog svega što ste ovom narodu učinili“, rekao je Krstić.

Đuričković: Nikada neću glasati za kupovinu glasova

Kako je odbornik Uglješa Đuričković rekao, vladajuća partija uništila je dostojanstvo naroda, a sada to radi i sa mladima.

„Ovom odlukom ponižavate decu, ali vi više ne možete nikoga da kupite. Ne ponižavate ovim samo decu, nego i njihove roditelje i ceo narod. Znam da vi tako funkcionišete, ali više neće moći. Lepo je što pred izbore delite novac, ali problem je što ste ga pre toga oteli. Ja ću glasati protiv ove odluke. Za ponižavanje ljudi i kupovine glasova neću nikada da glasam. Kradete novac, a onda ga posle kao poklanjate, sram vas bilo“, rekao je Đuričković.

Odluka je na kraju sednice izglasana, nakon što je predsednik Skupštine Stefan Zankov odlučio da rasprava bude prekinuta, jer prema njegovom mišljenju opozicioni odbornici nisu diskutovali na primeren način.