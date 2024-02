Usvojen prvi rebalans, budžet Grada za 2024. godinu 2,3 milijarde dinara – opozicija tvrdi, nastavljeno ispumpavanje narodnih para

Na jučeranjoj sednici Skupštine grada Zajeara usvojen je prvi rebalans budžeta za 2024. godinu, koji je uvećan za nešto više od 125 miliona dinara.

Prvu izmenu i dopunu budžeta za tekuću godinu obrazložila je načelnica Odeljenja za finansije, Valentina Đuričić.

„Prvim rebalansom budžeta uvećavaju se sredstva za 125 miliona 622 hiljade dinara i ukupan budžet posle prve dopune iznosi 2 milijarde 309 miliona i 430 hiljada dinara. Razlog ovome je raspoređivanje prenetih sredstava iz prethodne godine, uvođenje aproprijacije za realizaciju projekata koji nisu završeni u 2023. godini i preraspodela odobrenih aproprijacija korisnika. Prilikom izrade prvog rebalnsa budžeta uključene su sve promene koje su nastale nakon odluke o budžetu grada Zaječara za 2024. godinu“, rekla je Đuričić.

Prvi rebalans, već na početku godine, u drugom mesecu, kritikovali su odbornici opozicije, Uglješa Đuričković i Dejan Krstić.

„Smatram da bi ovaj budžet trebalo detaljnije obrazložiti, da narod zna na šta dajete njegov novac, a pogotovo jer je rebalans budžeta donesen već na samom početku godine. Smatram da je još neozbiljnije što budžet nije predstavio gradonačelnik, jer je to najvažniji dokument koji grad donosi, ali njega očigledno to ne zanima“, rekao je Đuričković.

On je poručio da donošenje rebalansa u februaru ne obećava, pa se nadovezao i na stanje u gradu i selima.

„Naš grad poznat po najnerazvijenijoj kanalizacionoj mreži u zemlji, ali vama ti nije problem, posle 24 godine na vlasti idete po selima i ljudima obećavate i kanalizaciju i vodovod u 21. veku. Svi putevi koji vode ka novom stadionu su ruinirani i u rupama, ali zato imamo stadion od 30 miliona evra. Ne znam da li ste skoro bili po selima, ili tamo idete samo pred izbore, kada asfaltom kupujete glasove. U našim selima ljudi žive kao u srednjem veku.

Obećali ste toplanu, dobili smo najskuplje grejanje u zemlji, koje je još i nekvalitetno. Svake dve godine kupujete nove automobile za Gradsku upravu, od SNS firmi, a s druge strane ljudima ne možete da obezbedite halu sireva da mogu da prodaju mlečne proizvode. Prodajete imovinu grada bud zašto, sada hoćete da date stan na korišćenje čoveku koji prima platu od ovog grada, a ne razmišljate o ljudima koji su u požaru ostali bez kuća, nego zimu dočekuju na ulici. Jedino što je vama bitno je da vaši ljudi budu zaštićeni i pothranjeni, a da niko drugi u ovom gradu ne može da napreduje. To je sramota“, rekao je odbornik ZAokreta, Uglješa Đuričković.

Dr Dejan Krstić rekao je da vlast produžava agoniju ispumpavanja novca iz gradskog budžeta.

„Za poljoprivredu i ruralni razvoj i ponovo bednih 13 miliona, ali zato blizu 200 miliona za „Nikolić prevoz“, a ljudi se u selima žale da uopšte nemaju prevoz do Zaječara! Na šta trošite novac Zaječaraca? Vi zatvarate oči pred činjenicom da ljudi ovde masovno umiru od raka, a za zdravstvenu zaštitu ste opredelili milion i sto hiljada dinara. Ovo je greh nad grehovima. Ubedite me da Grad ne može da odvoji novac i kupi sve te aparate koji su potrebni. I magnetnu rezonancu i skenere i da se konačno ljudi leče i žive ovde. Vama je lepo, vi se čudite, odite do Zdravstvenog centra da vidite šta ljudi proživljavaju“, rekao je Krstić.

On je istakao da se u budžetu ponovo pojavljuje stavka „Prihvatilište za pse“.

„Ponovo, po ko zna koj put u budžetu ova stavka. Da li je moguće da u 21. veku ne možete da rešite problem pasa lutalica? To postoji svuda u svetu i nije nikakav problem, a vi ni to niste u stanju da rešite. Dotle seže vaša nesposobnost. Osvrnuo bih se i na vaš glavni projekat – Park rimskih imperatora. Hajde da na Kraljevici spojimo sve vaše kič projekte i potpuno je devastiramo. To što vi budete pokvarili, nikada neće biti ispravljivo. Sve pokušavate da prikrijete nekim papirima, pogledajte samo rezultate prethodnog popisa i trebalo bi da vam bude jasno šta ste učinili“, poručio je Krstić.