Srpski boks je već osam godina u usponu, a intenzivan rad i reforme svih struktura ovog sporta u našem sistemu doneli su njegov procvat i značajne rezultate na međunarodnoj sceni, što je oduvek bio glavni cilj i zadatak.
Bokserski je sport dobio tri nova regionalna trenažna centra koji će se nalaziti u sklopu fudbalskih stadiona “Lagator” u Loznici, “Kraljevica” u Zaječaru i “Dubočica” u Leskovcu, što će omogućiti bolje uslove za treninge i dalji napredak plemenite veštine u našoj zemlji, piše Kurir.
Uspon srpskog boksa na međunarodnoj sceni
Bokserski savez Srbije ovim započinje realizaciju plana da svaki okrug u Srbiji dobije novu salu namenjenu isključivo za boks.
“Naši bokseri svojim rezultatima nas obavezuju da im omogućimo bolje uslove za treninge, zato ćemo nastaviti u ostvarivanju svojih ciljeva”, istakao je Nenad Borovčanin, predsednik Bokserskog saveza Srbije.
