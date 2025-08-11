Izdvajamo Sport Vesti

Uspon srpskog boksa na međunarodnoj sceni

11.08.2025.
Stadion Lagator u Loznici foto: kurir/ Aleksandar Stojanović

Uspon srpskog boksa na međunarodnoj sceni

Srpski boks je već osam godina u usponu, a intenzivan rad i reforme svih struktura ovog sporta u našem sistemu doneli su njegov procvat i značajne rezultate na međunarodnoj sceni, što je oduvek bio glavni cilj i zadatak.

Bokserski je sport dobio tri nova regionalna trenažna centra koji će se nalaziti u sklopu fudbalskih stadiona “Lagator” u Loznici, “Kraljevica” u Zaječaru i “Dubočica” u Leskovcu, što će omogućiti bolje uslove za treninge i dalji napredak plemenite veštine u našoj zemlji, piše Kurir.

Uspon srpskog boksa na međunarodnoj sceni

Bokserski savez Srbije ovim započinje realizaciju plana da svaki okrug u Srbiji dobije novu salu namenjenu isključivo za boks.

“Naši bokseri svojim rezultatima nas obavezuju da im omogućimo bolje uslove za treninge, zato ćemo nastaviti u ostvarivanju svojih ciljeva”, istakao je Nenad Borovčanin, predsednik Bokserskog saveza Srbije.

Zajecaronline/kurir/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar