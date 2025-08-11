Uspon srpskog boksa na međunarodnoj sceni

Bokserski je sport dobio tri nova regionalna trenažna centra koji će se nalaziti u sklopu fudbalskih stadiona “Lagator” u Loznici, “Kraljevica” u Zaječaru i “Dubočica” u Leskovcu, što će omogućiti bolje uslove za treninge i dalji napredak plemenite veštine u našoj zemlji, piše Kurir.

“Naši bokseri svojim rezultatima nas obavezuju da im omogućimo bolje uslove za treninge, zato ćemo nastaviti u ostvarivanju svojih ciljeva”, istakao je Nenad Borovčanin, predsednik Bokserskog saveza Srbije.

Zajecaronline/kurir/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!