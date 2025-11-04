Društvo Izdvajamo Vesti

Uspešno realizovana akcija „Drug drugu“ u Zaječaru

04.11.2025.
foto: facebook/Crveni krst Zaječar

Crveni krst Zaječar je, u saradnji sa Matičnom bibliotekom „Svetozar Marković“ u Zaječaru, i ove godine uspešno realizovao tradicionalnu akciju „Drug drugu“ u okviru Dečije nedelje.

Prikupljen je veliki broj dečije garderobe, obuće, igračaka i školskog pribora.
– Ovim putem iskreno se zahvaljujemo svim osnovnim i srednjim školama, Predškolskoj ustanovi, kao i svim građanima koji su se odazvali i dali svoj doprinos da ova humanitarna akcija bude ostvarena u tolikoj meri. Posebnu zahvalnost upućujemo Okružnom zatvoru u Zaječaru, koji se već nekoliko godina zaredom odaziva našoj akciji i donira svoje proizvode. Osobe koje se nalaze na izdržavanju kazne, svojim radom i zalaganjem, izradile su različite predmete, igračke i ukrase koje smo ovom prilikom podelili deci – poručuju iz Crvenog krsta Zaječar.
Zajecaronline/Crveni krst Zaječar/ N.B.

