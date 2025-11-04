Uspešno realizovana akcija „Drug drugu“ u Zaječaru

– Ovim putem iskreno se zahvaljujemo svim osnovnim i srednjim školama, Predškolskoj ustanovi, kao i svim građanima koji su se odazvali i dali svoj doprinos da ova humanitarna akcija bude ostvarena u tolikoj meri. Posebnu zahvalnost upućujemo Okružnom zatvoru u Zaječaru, koji se već nekoliko godina zaredom odaziva našoj akciji i donira svoje proizvode. Osobe koje se nalaze na izdržavanju kazne, svojim radom i zalaganjem, izradile su različite predmete, igračke i ukrase koje smo ovom prilikom podelili deci – poručuju iz Crvenog krsta Zaječar.