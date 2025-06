“USLOVI DO SADA NEVIĐENI, DOVODILI SU BATINAŠE KOJI SU PRETILI STANOVNIŠTVU” Vučić o izborima u Kosjeriću i Zaječaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su današnji izbori u Zaječaru i Kosjeriću održani u uslovima koji do sada nisu viđeni u Srbiji.

„Danas su u Zaječaru i Kosjeriću održani vanredni lokalni izbori, u uslovima koji su do sada neviđeni u Srbiji. Linča, progona, maltretiranja građana, pretnji, ucena, kršenja svih zakonskih normi, elementarnih izbornih pravila, koje nikada niko nije pomislio da će da krši. Dovođenjem batinaša što na motorima, što na motorima, koji su pretili građanima, postavljanjem barikada“, rekao je predsednik Srbije.

„Ljudi misle da je normalno ići na izbore pod takvim uslovima. Nije normalno, i verujem da se nigde takvi izbori neće ponoviti. Izašli smo na izbore želeći da se suprotstavimo teroru“, dodao je.

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

