UROŠ BLAŽIĆ IDE NA KLUPU NA KOJOJ JE SEDEO LEGIJA! Biće u staklenom boksu, do govornice će imati pratnju

Uroš Blažić prelazi u Specijalni sud!

Suđenje Urošu Blažiću zbog masovnog ubistva u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca izmešta se iz Višeg suda u Smederevu u zgradu Specijalnog suda u Beogradu iz bezbednosnih razloga.

Sud u Beogradu u kojem će se održavati ročišta masovnom ubici do sada je bio namenjen za suđenja pripadnicima ozloglašenih kriminalnih klanova. A već u junu na klupi koja je do sada bila predviđena za kriminalce poput Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Zemunski klan, Darka Šarića, sedeće jedan od najvećih masovnih ubica. Uroš Blažić, ali i njegov otac Radiša.

Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu, poznatiji kao Specijalni sud u junu će postati ključna zgrada za ovaj proces. A zgrada će biti pod jakim merama obezbeđenja. Žandarmerija će čuvati zgradu, veliki broj sudske straže biće raspoređen u sudnici. A ono što je najspecifičnije u odnosu na ostale sudove u Srbiji – okrivljeni će biti smešteni u poseban stakleni boks. Odvojeni od ostatka sudnice.

Posebna prostorija, sva u staklu, namenjena je za okrivljene. Sa desne strane, odmah do vrata kroz koje sprovode okrivljene, stoje tri stražara, a na klupama kojih ima više sedeće Uroš Blažić i njegov otac Radiša. Njih će razdvajati najmanje dvojica stražara, koji će takođe paziti da ne dođe do incidenata. Do govornice se dolazi u pratnji čak šest stražara

U staklenoj prostoriji stoje zvučnici, kroz koje se čuju reči branioca kako okrivljenih, tako i advokata oštećenih, tužilac, sudija… U sudnici postoje tri kamere koje prate celo suđenje i prenose ga putem ekrana koji su okačeni jedan sa desne, drugi sa leve strane. Iz staklene prostorije se izlazi kroz vrata koja čuva stražar. A oni su raspoređeni tako da stoje na svakih, skoro metar, jedan od drugog.

Podsetimo, roditelji žrtava masakra u Mladenovcu nasrnuli su na masovnog ubicu Uroša Blažića čim je uveden u sudnicu. Nakon čega je ubica momentalno izveden iz sudnice.

