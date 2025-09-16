Uradite ovo sutra i bolest će vas zaobići: Vernici obeležavaju dan proroka Mojsija

Predanje kaže da bi valjalo ujutru otići u crkvu i pomoliti se za zdravlje bližnjih.

Mojsije se rodio u Egiptu oko 1300. godine pre Hrista. Upokojio se na granici Obećane zemlje u 120. godini ovozemaljskog života.

Beseda na ovaj dan govori o pretvaranju vode u vino:

Slovom Božjim pretvara se tečna voda u paru, a para u led i sneg. Tim istim Slovom voda u lozi pretvara se u vino. Kakvo je dakle, čudo za Slovo Božje vaploćeno, za Hrista Gospoda našeg, što je u Kani pretvorio vodu u vino? Za nas ljude, pomračene grehom, to je veliko čudo; za našu prirodu, grehom raslabljenu, to je nedostižno čudo. No činiti čudesa, nije li to Tvorčevo obično zanimanje?

Bolest je kao voda, zdravlje kao vino; nečistota od zlih duhova je kao voda, čistota je kao vino; smrt je kao voda, život kao vino; neznanje je kao voda, istina kao vino. Otuda kadgod je Gospod bolesne činio zdravim, nečiste čistim, mrtve živim, zabludele prosvećenim.

Predanje kaže da bi valjalo ujutru otići u crkvu i pomoliti se za zdravlje bližnjih, a po povratku kući trebalo bi popiti malo vina kako biste bili zdravi tokom cele godine.

