URADITE OVO I RAČUNI ĆE SE PREPOLOVITI! Ovi uređaji troše struju i kada su ugašeni

Računi za struju često rastu zbog jedne, naizgled bezazlene navike, ostavljanja uređaja u „standby“ režimu.

Televizori, računari, punjači, muzički sistemi i kuhinjski aparati, čak i kada nisu u aktivnom radu, i dalje troše energiju.

Ova „skrivena“ potrošnja može mesečni račun povećati i do 15–20%, a mnogi je uopšte ne primete dok iznos na fakturi ne postane neuobičajeno visok.

Dobra vest je da se problem lako rešava jednostavnim navikama. Najefikasnije je uređaje potpuno isključiti iz struje kada ih ne koristite.

U tome pomažu multi-utičnice sa prekidačem, kojima jednim klikom možete isključiti više aparata odjednom.

URADITE OVO I RAČUNI ĆE SE PREPOLOVITI! Ovi uređaji troše struju i kada su ugašeni

Prelazak na štedljive sijalice i energetski efikasne uređaje takođe donosi dodatnu uštedu. Stari aparati često troše znatno više struje, pa je redovna provera i zamena dugoročno isplativa.

Važno je razviti svest o potrošnji, lampice koje svetle, punjači koji ostaju priključeni ili uređaji koji nisu potpuno ugašeni mogu značajno uticati na račun. Male promene u ponašanju mogu godišnje doneti i stotine evra uštede.

Pored finansijske koristi, ovakvo odgovorno ponašanje doprinosi i očuvanju životne sredine. Manja potrošnja energije znači manji uticaj na prirodu, pa svaka ušteđena kilovat-sat struje ima višestruku vrednost.

Zaječaronline/E.B.

VELIKI KONCERTI MIROSLAVA ILIĆA!

Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.

Mesto: Plava dvorana, Sava Centar

Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU!

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.