Izdvajamo Politika Vesti

UPRAVO SE OGLASIO PREDSEDNIK SRBIJE!

08.10.2025.
FOTO TANJUG/TANJU VIDEO/bs

UPRAVO SE OGLASIO PREDSEDNIK SRBIJE!

Posle niza sastanaka koje je imao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se sa novom snažnom porukom na društvenoj mreži X.

– Borimo se, jer brinemo o našoj deci, deca su budućnost Srbije – istakao je predsednik Srbije.

Centar za društvenu stabilnost najavio je za subotu, 11. oktobar, skupove pod nazivom „Građani protiv blokada“, koji će se održati u najvećem broju mesta širom Srbije do sada.

Okupljanja neće biti samo izraz protivljenja blokadama i nasilju, već i podrška Srbima na Kosovu i Metohiji.

Podsetmo, ranije je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da blokaderi ne mogu bilo šta ozbiljno da urade na blokaderskom skupu najavljenom za 1. novembar i istakao da nemaju podršku naroda za to, kao i da ni unutar sistema ne postoji mogućnost da izazovu haos kao što su, kako je naveo, mogli pre šest meseci.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar