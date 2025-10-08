UPRAVO SE OGLASIO PREDSEDNIK SRBIJE!

Posle niza sastanaka koje je imao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se sa novom snažnom porukom na društvenoj mreži X.

– Borimo se, jer brinemo o našoj deci, deca su budućnost Srbije – istakao je predsednik Srbije.

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

Centar za društvenu stabilnost najavio je za subotu, 11. oktobar, skupove pod nazivom „Građani protiv blokada“, koji će se održati u najvećem broju mesta širom Srbije do sada.

Okupljanja neće biti samo izraz protivljenja blokadama i nasilju, već i podrška Srbima na Kosovu i Metohiji.

Podsetmo, ranije je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da blokaderi ne mogu bilo šta ozbiljno da urade na blokaderskom skupu najavljenom za 1. novembar i istakao da nemaju podršku naroda za to, kao i da ni unutar sistema ne postoji mogućnost da izazovu haos kao što su, kako je naveo, mogli pre šest meseci.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

