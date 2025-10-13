Crveni krst Društvo Izdvajamo Timočka krajina Vesti

Uprava Okružnog zatvora u Zaječaru predala igračke i slatkiše Crvenom krstu

13.10.2025.
Uprava Okružnog zatvora u Zaječaru predala je danas Crvenom krstu slatkiše, bojanke, drvene i vodene bojice, kao i lutke koje su napravili osuđenici i vaspitači iz Službe za tretman u tom zavodu.

Dečija nedelja, koja se obeležava u prvoj nedelji oktobra, bila je povod za ovu humanu misiju zaposlenih u OZ Zaječar, kako bi se skrenula pažnja na 120 dece u tom gradu koja zbog teške materijalne situacije primaju pomoć Crvenog krsta, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

Vaspitači i osuđenici su zajedno napravili igračke koje su korisne za razvoj dečije motorike i kreativnosti, a od materijala koji se mogu kasnije reciklirati poput papira, slamčica, kanapa, plastike…

Sličnu akciju imali su i prošle godine, kada su zajednički pomogli projekat “Kuća od papira” Udruženja “Rime”, koje pruža podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u istočnoj Srbiji.

U pitanju je projekat u kome mladi sa intelektualnim smetnjama učestvuju u procesu reciklaže istrošenih paklica cigareta i proizvodnju papira od koga se dalje izrađuju zahvalnice, pozivnice, čestitke, papir za crtanje, dekoraciju…

Time su skrenuli pažnju na potrebu postojanja dnevnih boravaka i radno-okupacionih centara u cilju socijalizacije i radnog angažovanja osoba sa intelektualnim teškoćama koje spadaju u teško zapošljivu kategoriju stanovništva.

Osuđena lica su svoju humanost pokazala i kad su u zavodskoj kuhinji pripremali obroke za decu ometenu u razvoju, pošto su ranije stekli sertifikate za pekare tokom izdržavanja kazne zatvora u OZ Zaječar, navodi se u saopštenju.

