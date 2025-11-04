„Upozori, pa pomozi“ kampanja za mlade!

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i lokalnim samoupravama realizovaće u narednom periodu aktivnosti u okviru kampanje za mlade pod sloganom „Upozori, pa pomozi“ u najmanje 10 lokalnih samouprava, rekao je danas Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

Kampanja za mlade!

“Kampanja stavlja akcenat na postupanje mladih u slučaju saobraćajne nezgode, kao i važnost obezbeđenja lica mesta kako bi se sprečilo nastajanje sekundarnih nezgoda”, rekao je Ćurčić.

Naime, objasnio je on, uočeno je da mladi nisu dovoljno upoznati sa radnjama koje slede nakon što dođe do nezgode.

“Srednjoškolci su već aktivni učesnici u saobraćaju, a uskoro većina njih i vozači motornih vozila, pa je strateški važno da im se skrene pažnja na okolnosti koje mogu izazvati, sprečiti ili pomoć koju mogu da ukažu na licu mesta”, kaže Ćurčić.

„Upozori, pa pomozi“

On ukazuje da su saobraćajne nezgode postale i globalni i zdravstveni problem.

Od izuzetnog značaja je da se mladi edukuju kako da izbegnu sekundarne nezgode i pruže adekvatnu prvu pomoć.

“Tribina je osmišljena tako da učenike kroz predavanje i interaktivni kviz provere znanja nauči pravilnom postupanju u ovim situacijama”, rekao je Ćurčić.

Kako je dodao, koncept predavanja se sastoji iz tri dela

U prvom delu, saobraćajni inženjer ukazuje na posledice saobraćajne nezgode, stavlja akcenat na obaveze i dužnosti učesnika ukoliko dođe do nezgode sa malom materijalnom štetom, lakim i teškim telesnim povredama, kao i na Evropskom izveštaju o saobraćajnoj nezgodi.

Drugi deo je, dodao je, lična priča osobe koje je žrtva saobraćajne nezgode i koja prenosi svoje iskustvo sa akcentom na povrede.

Treći deo realizuju edukovani predavači iz Crvenog krsta, gde pokazuju najznačajnije korake vezane za davanje prve pomoći na licu mesta, a svi prisutni će moći da probaju na licu mesta i uvere se u prethodno znanje i veštine.

“Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima određuje dužnosti fizičkih lica koja se nađu na mestu saobraćajne nesreće. Pribrano reagovanje je od presudnog značaja. Bitna je i procena stanja ugroženih i osposobljenost lica da pruži adekvatnu pomoć do dolaska hitne medicinske službe”, rekao je Ćurčić.

Kako je ukazao, upravo je mobilni telefon sredstvo putem koga je danas lako pozvati nadležne službe, ali upotreba mobilnog telefona u vožnji takođe je uzročnik značajnog dela nesreća u saobraćaju.

Svaki četvrti dan jedno mlado lice pogine

“U proseku, godišnje u Srbiji u saobraćajnim nezgodama pogine oko 100 i biva povređeno oko 6.100 mladih lica. Drugim rečima, u proseku, svaki četvrti dan jedno mlado lice pogine u saobraćajnim nezgodama, i svakoga dana bude povređeno oko 17 mladih”, rekao je Ćurčić.

On je precizirao da je ukupan broj mladih ljudi poginulih u saobraćajnim nezgodama u 2024. godini 115.

“Sa probnom vozačkom dozvolom, poginulo je 25 mladih lica – u Vojvodini sedam, što je 23 odsto. U periodu kada ne bi trebalo da voze – od 23.00 do 6.00 časova – poginulo je osam mladih lica u Srbiji, od kojih dva u Vojvodini. Od 25 poginulih mladih, njih 12 je poginulo u saobraćajnim nesrećama sa učešćem jednog vozila”, rekao je Ćurčić.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

