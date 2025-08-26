UPOZORENJE ZA SVE TURISTE IZ SRBIJE KOJI KREĆU U GRČKU!

Ako ste planirali da poslednje dane avgusta provedete na moru i to još u Grčkoj, onda imamo važno obaveštenje za vas!

Vozači koji ovoga leta putuju ka Grčkoj preko prelaza Evzoni treba da budu posebno oprezni na deonici puta ka Solunu, gde su česta rizična preticanja i brojna oštećenja kolovoza. Upravo tu se beleže ozbiljne saobraćajne nezgode, naročito među turistima koji nisu upoznati s lokalnim „nepisanim pravilima“ vožnje. Oprez je neophodan i pri povratku, jer isti rizici važe u oba smera.

Ako ovog leta putujete sopstvenim automobilom ka Grčkoj, dobro je da obratite pažnju na deonicu puta između graničnog prelaza Evzoni i Soluna. Oko 20 kilometara nakon ulaska u Grčku počinje deo puta koji zahteva malo više koncentracije i opreza. Na tom potezu zabeležene su situacije koje mogu iznenaditi vozače, naročito one koji se prvi put kreću ovom rutom.

Na društvenoj mreži Fejsbuk (Facebook), u Javnoj grupi „Grčka info“, koja broji više od 400 hiljada članova, navodi se da se u prethodnim sezonama dogodilo nekoliko saobraćajnih nezgoda i da je najčešći uzrok bio neprilagođeno i rizično preticanje, koje nije uvek očekivano iz perspektive stranih vozača.

Saveti za bezbednu vožnju ovom deonicom

– Vozite oprezno i bez nepotrebnog rizika;

– Držite se što više desno, naročito na uskim i nepreglednim mestima;

– Uvek budite spremni da reagujete ako vam u susret ide vozilo koje pretiče;

– Ne ulazite u preticanje ako nemate potpunu preglednost i sigurnost i,

– Ukoliko ste umorni, napravite pauzu na prvoj benzinskoj pumpi nakon prelaska granice.

Put od Evzonija ka Solunu je prva deonica koju vozači prelaze po ulasku u Grčku i baš zato je važno da ne dozvolite da vas opusti osećaj „blizine cilja“. Ostanite koncentrisani, vozite pažljivo i budite spremni na nepredvidivo ponašanje drugih učesnika u saobraćaju.

Čitajte portal Zajecaronline.com

