UPOZORENJE ZA RODITELJE: Srpski tinejdžeri prvi u svetu po zavisnosti od e-cigareta

Srbija se našla na neslavnom prvom mestu u svetu po upotrebi elektronskih cigareta, a najviše zabrinjava što su najugroženiji upravo tinejdžeri uzrasta od 13 do 15 godina.

Ove alarmantne podatke objavila je Svetska zdravstvena organizacija, na osnovu globalnog istraživanja koje je sprovedeno u 85 zemalja.

– Najviše korisnika elektronskih cigareta na svetu zabeleženo je u Srbiji. Istraživanje je pokazala da čak 18,4 odsto pušača koristi ovu vrstu cigareta. Odnos odraslih i maloletnih korisnika je gotovo izjednačen! – navedno iz SZO i podvlače da u Srbiji od ukupnog broja stanovnika ima 36,2 odsto pušača.

Iza Srbije su Luksemburg (17%), Novi Zeland (14), Hrvatska (12), Češka (11,1) Irska (11), i Bruneji (11)… Porast korisnika elektronskih cigareta u razvijenim zemljama koje su iza Srbije opravdava se državnom borbom protiv duvanskog dima. Kod njih se ukidaju klasične cigarete u zatvorenim objektima, a u ponekim i na otvorenom prostoru. Zato su se sa klasičnih prebacili na elektronske cigarete, ali u Srbiji nema potrebe za takvom promenom jer su cigarete kod nas i dalje dozvoljene u mnogim lokalima i objektima.

Zajecaronline/Hypetv.rs/24sedam/N.B.

