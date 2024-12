UPOZORENJE ZA GRAĐANE: U Banjaluci izmeren UZNEMIRUJUĆI stepen ZAGAĐENOSTI VAZDUHA OPASAN PO ZDRAVLJE

Padom temperatura, početkom sezone grejanja. Na razne vrste čvrstih i drugih goriva čije sagorevanje značajno zagađuje vazduh. Te pojavom magle i niske naoblake posebno u kotlinskim delovima Bosne došlo je i do pogoršanja kvaliteta vazduha u mnogim gradovima širom Bosne i Hercegovine.

Po svetskom merenju zagađenosti vazduha Banjaluka spada među najzagađenijim u svetu.

U ovom gradu se nekoliko desetina hiljada domaćinstava greje na ugalj, drva, ili pelet. Dok Banjalučani voze 93 hiljade automobila – što u praksi znači jedan automobil na dva stanovnika.

Preko 430 JE NIVO ZAGAĐENOSTI IZMEREN SINOĆ OKO 22h u BANJALUCI, dok se navodi da je nivo 500 bio u dva ujutru.

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, deca i starije osobe trebaju smanjiti bilo kakve fizičke aktivnosti napolju, dok bi produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju trebalo da izbjegavaju i svi ostali.

Kada je vazduh nezdrav moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok svi ostali mogu početi da osećaju negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umereno zagađen. Od 101 do 150 nezdrav za osetljive grupe stanovništva. Od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

“Ljudi zbog zagađenja više kašlju, imaju više problema sa plućima, subjektivan osjećaj gušenja.”, Rekla je za RSE Snežana Kutlešić Stević, specijalista pulmologije iz Banjaluke.

Ona ističe da ove probleme zatiče kod svojih pacijenata. Među kojima su astmatičari i osobe koje su operisale tumore na plućima.

zajecaronline.com/Hypetv/M.A/N.A