UPOZNAJTE TINU, SUPRUGU SLOVENAČKOG PREMIJERA: Žena koja ne ćuti, ne skriva se i ruši sve političke stereotipe
Dok Robert Golob slavi tesnu pobedu, Slovenija ponovo bruji o Tini Gaber Golob. Rođena 1986. godine, magistar sociologije i influenserka sve je samo ne klasična politička supruga. Njen put do vrha bio je popločan modnim pistama, televizijskim studijima, ali i ozbiljnim lobiranjem koje je često završavalo na naslovnicama zbog kontroverzi.
Od lepotice s lentom do magistra za veganstvo
Tinin uspon počeo je 2008. godine kada je proglašena za Miss Hawaiian Tropic, titulu koju je godinama ranije nosila i Simona Gotovac. Tina nije stala na lepoti. Diplomirala je na temu odnosa slavnih prema drogama. Titulu magistra zaslužila je radom o diskriminaciji vegana. Ta strast prema aktivizmu i životinjama postaće njeno najjače oružje, ali i najveći kamen spoticanja.
View this post on Instagram
Nakon pobede na izboru lepote, Tina Gaber izrazila je želju za radom na televiziji. Kasnije je vodila najveći sportski rijaliti šou u Sloveniji, “Exatlon”. Razvijala je i karijeru blogerke na YouTubu. Takođe je bila i službeno registrovani lobista pri slovenačkoj Komisiji za sprečavanje korupcije.
View this post on Instagram
Golob (59) i 19 godina mlađa Tina službeno su zajedno od 2023. godine. Upoznali su se preko njene sestre koja je radila u njegovom kabinetu. Iako su tvrdili da ih je povezala želja za „pozitivnim uticajem na društvo“, javnost je svaki njihov korak pratila s dozom skepticizma. Venčali su se u septembru 2025. na luksuznoj ceremoniji u Strunjanu. Uz blagoslov gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, a Tina je tada ponosno dodala suprugovo prezime.
View this post on Instagram
Ono što Tinu izdvaja od njenih prethodnica je izražen uticaj na politiku. Kao članica radne skupine za prava životinja i saradnica strateškog veća za prehranu u kabinetu svog supruga, Tina nije samo ukras. Premijer Golob uporno je branio njenu ulogu, tvrdeći da tu nema sukoba interesa, čak i kada je otvoreno ratovala s lovcima.
Najveća drama izbila je oko – nutrija. Tina je javno hranila ove životinje na Ljubljanici, kršeći zakon, i žestoko napala stručnjake koji su zagovarali njihov izlov.
Bilo da protestvuje za LGBT prava, donira cipele u humanitarne svrhe ili se bori protiv jahanja slonova na Tajlandu, Tina Gaber Golob ostaje najmoćnija influenserka Slovenije. S novim/starim mandatom svog supruga, jedno je sigurno: Sloveniji uz nju nikada neće biti dosadno.
Zajecaronline/Hypetv/Hypetv.hr
Dodaj komentar