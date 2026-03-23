UPOZNAJTE TINU, SUPRUGU SLOVENAČKOG PREMIJERA: Žena koja ne ćuti, ne skriva se i ruši sve političke stereotipe

Dok Robert Golob slavi tesnu pobedu, Slovenija ponovo bruji o Tini Gaber Golob. Rođena 1986. godine, magistar sociologije i influenserka sve je samo ne klasična politička supruga. Njen put do vrha bio je popločan modnim pistama, televizijskim studijima, ali i ozbiljnim lobiranjem koje je često završavalo na naslovnicama zbog kontroverzi.

Od lepotice s lentom do magistra za veganstvo

Tinin uspon počeo je 2008. godine kada je proglašena za Miss Hawaiian Tropic, titulu koju je godinama ranije nosila i Simona Gotovac. Tina nije stala na lepoti. Diplomirala je na temu odnosa slavnih prema drogama. Titulu magistra zaslužila je radom o diskriminaciji vegana. Ta strast prema aktivizmu i životinjama postaće njeno najjače oružje, ali i najveći kamen spoticanja.

Nakon pobede na izboru lepote, Tina Gaber izrazila je želju za radom na televiziji. Kasnije je vodila najveći sportski rijaliti šou u Sloveniji, “Exatlon”. Razvijala je i karijeru blogerke na YouTubu. Takođe je bila i službeno registrovani lobista pri slovenačkoj Komisiji za sprečavanje korupcije.

Golob (59) i 19 godina mlađa Tina službeno su zajedno od 2023. godine. Upoznali su se preko njene sestre koja je radila u njegovom kabinetu. Iako su tvrdili da ih je povezala želja za „pozitivnim uticajem na društvo“, javnost je svaki njihov korak pratila s dozom skepticizma. Venčali su se u septembru 2025. na luksuznoj ceremoniji u Strunjanu. Uz blagoslov gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, a Tina je tada ponosno dodala suprugovo prezime.

Ono što Tinu izdvaja od njenih prethodnica je izražen uticaj na politiku. Kao članica radne skupine za prava životinja i saradnica strateškog veća za prehranu u kabinetu svog supruga, Tina nije samo ukras. Premijer Golob uporno je branio njenu ulogu, tvrdeći da tu nema sukoba interesa, čak i kada je otvoreno ratovala s lovcima.

Najveća drama izbila je oko – nutrija. Tina je javno hranila ove životinje na Ljubljanici, kršeći zakon, i žestoko napala stručnjake koji su zagovarali njihov izlov.

Bilo da protestvuje za LGBT prava, donira cipele u humanitarne svrhe ili se bori protiv jahanja slonova na Tajlandu, Tina Gaber Golob ostaje najmoćnija influenserka Slovenije. S novim/starim mandatom svog supruga, jedno je sigurno: Sloveniji uz nju nikada neće biti dosadno.

