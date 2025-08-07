Upisni rokovi na univerzitetima: Rokovi i prijemni ispiti u Srbiji

Upis nove generacije studenata na fakultete Univerziteta u Beogradu traje još danas, dok drugi upisni rok počinje prijavljivanjem kandidata 1. septembra.

Prijemni ispiti održani su od 24. do 29 jula, nakon čega je počeo upis kandidata. Univerzitet je ranije saopštio da je 15.800 studenata u prvom upisnom krugu konkurisalo za 15.248 mesta na fakultetima.

Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu Dejan Filipović izjavio je ranije da je za upis na osnovne akademske i integrisane studije predviđeno 9.745 budžetskih mesta i 5.503 samofinansirajuća.

Prvi upisni rok na Univerzitetu u Nišu traje još sutra, a drugi upisni rok na tom univerzitetu počeće 1. septembra prijavom kandidata koji će prijemne ispite polagati od 8. do 12. septembra, nakon čega će od 15. do 26. septembra biti realizovan upis kandidata.

Prvi upisni rok na fakultetima….

Na Univerzitetu u Novom Sadu prvi upisni rok završava se 15. avgusta, a drugi upisni rok na tom univerzitetu počinje 27. avgusta prijavom kandidata, termin prijemnih ispita su 8. i 9. septembar, a završetak drugog upisnog roka je 30. septembra.

Univerzitet u Kragujevcu je saopštio da je prvi upisni rok koji je trebalo da traje od 7. do 31. jula iz organizacionih razloga produžen do 15. avgusta. A da će drugi upisni rok biti organizovan od 18. avgusta do 26. septembra.

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici završio je sa prvim upisnim rokom 15. jula, kada je obavljen upis kandidata. A drugi upisni rok na ovom univerzitetu biće održan od 1. do 15 septembra.

Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) održao je prijemne ispite 11. jula, a upis kandidata obavljen je 26. jula.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/tanjug//N.B.

