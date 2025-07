UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Učenici će moći da se upišu u srednje škole danas i sutra, a u prvom krugu raspoređeno je 57.628 učenika, kako je saopštilo Ministarstvo prosvete.

Upis će se obavljati na dva načina: elektronskim putem preko portala “Moja srednja škola”, od danas u 8 časova do sutra do 15 časova i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) danas i sutra od 8 do 15 časova.

U prvom krugu raspoređeno je 57.628 učenika, a u jednu od prve tri želje raspoređeno je 83,63 odsto učenika, što je dobar rezultat, jer su učenici i njihovi roditelji ili drugi zakonski zastupnici dobro sagledali uspeh i ostvarene bodove na završnom ispitu, navedeno je u saopštenju.

Po prvom opredeljenju raspoređeno je 36.115 učenika, po drugom 7.963, a po trećem 4.116 učenika.

Svaki učenik je imao pravo da iskaže 20 različitih opredeljenja za obrazovne profile.

U četvorogodišnje obrazovne profile upisano ukupno je 48.324 učenika, od čega u gimnazije 15.124, dok je u trogodišnje obrazovne profile upisano 9.304 učenika.

Posle prvog upisnog kruga, neraspoređeni učenici, njih 1.125, imaju mogućnost da se u drugom upisnom krugu upišu na preostala slobodna mesta.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

