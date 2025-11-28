Univerzitetu Megatrend Ministarstvo prosvete oduzelo dozvolu za rad!

Ministarstvo prosvete donelo je rešenja o oduzimanju dozvola za rad Univerzitetu Megatrend i fakultetima u sastavu ovog univerziteta i to: Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

U saopštenju Ministarstva prosvete navedeno je da su dozvole za rad Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije i Geoekonomskom fakultetu oduzete jer im je istekla prethodno važeća akreditacija, a nisu podneti zahtevi za akreditaciju ovih visokoškolskih ustanova najkasnije godinu dana pre isteka roka važeće akreditacije.

Univerzitetu Megatrend, Fakultetu za umetnost i dizajn i Pravnom fakultetu dozvola za rad je oduzeta jer je proteklo godinu dana od konačnosti rešenja o odbijanju zahteva za akreditaciju ovih ustanova.

Studenti ovih visokoškolskih ustanova nastaviće svoje obrazovanje na drugim visokoškolskim ustanovama, o čemu će Ministarstvo prosvete doneti poseban akt kojim se obezbeđuje završetak studija.

Rešenja o oduzimanju dozvole za rad ovim visokoškolskim ustanovama poslata su poštom u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i elektronskom poštom.

Takođe, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Ministarstvo javno objavljuje informacije i rešenja o oduzimanju dozvola za rad i akreditacije visokoškolskim ustanovama.

Ministarstvo prosvete podseća da se u cilju očuvanja kvaliteta visokog obrazovanja, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, postupak akreditacije državnih i privatnih visokoškolskih ustanova i studijskih programa sprovodi redovno na svakih sedam godina, a može i ranije na zahtev visokoškolske ustanove.

U ovom postupku, Nacionalno akreditaciono telo utvrđuje, između ostalog, ispunjenost uslova za realizaciju studijskih programa, odnosno da li ustanova ima dovoljno prostora za određeni broj studenata, da li su ti prostorni uslovi adekvatni za određene studijske programe, da li ima dovoljan broj nastavnika i slično, navedeno je u saopštenju.

