Zbog preostalih slobodnih mesta na pojedinim fakultetima, Univerzitet u Beogradu organizovao je dodatni upisni rok.

U zavisnosti od fakulteta, prijave su se podnosile i danas, dok je za sutra planiran upis, čime se i zvanično završava prvi upisni rok ove godine.

Kao i prethodnih godina, mladi se retko odlučuju za prirodne nauke i nastavničke smerove – trend koji je prisutan ne samo kod nas, već i širom Evrope, ističu profesori.

Situacija među fakultetima je raznolika: najtraženiji su već završili upis, dok oni sa manje interesovanja kandidata organizuju dodatne rokove. Kandidati koji su položili prijemni na jednom fakultetu, a nisu se upisali, mogu konkurisati na drugom, srodnom fakultetu, ukoliko im se priznaje prijemni ispit. Na primer, za upis na Hemijski fakultet prihvata se prijemni iz hemije ili biologije položen na drugom fakultetu.

„Položio sam prijemne na Stomatološkom i Medicinskom, ali sam se na kraju odlučio za Hemijski fakultet. Verujem da hemija ima dobru budućnost i pristojne plate“, kaže Vasilije Šegrt, jedan od budućih studenata.

Ove godine hemiju je do sada upisalo 84 brucoša – 33 manje nego prošle godine.

Najveće interesovanje je za smer hemije, zatim za biohemiju, dok je blagi porast zabeležen i na nastavničkom smeru – sa tri upisana kandidata prošle, na šest ove godine. Najmanje interesovanja ima za smer hemija životne sredine.

„To je pomalo iznenađujuće, s obzirom na ozbiljne ekološke probleme sa kojima se suočavamo“, ističe prof. Goran Roglić, dekan Hemijskog fakulteta.

Slična situacija je i na Biološkom fakultetu – najpopularniji program ostaje molekularna biologija, dok je najmanje interesovanja za smer Ekologija i zaštita životne sredine. Ukupno je ostalo 67 slobodnih mesta.

Na Geografskom fakultetu upisano je 80 brucoša, ali interesovanje za nastavničke smerove generalno opada.

„Suočavamo se sa istim izazovima kao i drugi fakulteti koji školuju buduće nastavnike. To je širi društveni problem“, kaže docent Nikola Jocić, prodekan Geografskog fakulteta.

Dodaje da očekuju veći broj upisanih tokom dodatnog roka, kao i u septembru, kada se nadaju da će dostići oko 100 upisanih studenata.

Sedmi avgust je rezervisan za upis, dok će osmog zasedati upisna komisija i objaviti preostali broj slobodnih mesta za drugi upisni rok, koji počinje 1. septembra.

