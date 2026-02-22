Umereno oblačno jutro u Zaječaru, popodne razvedravanje i temperatura do 8°C
U Srbiji će danas iznad većeg dela zemlje biti pretežno oblačno i toplije, jutarnja temperatura biće od -1 do dva, a najviša dnevna od pet do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.
Ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima tek ponegde se očekuje slab sneg ili kiša, a na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini sunčani intervali, dok će uveče u većem delu doći do razvedravanja, osim na severu gde će se zadržati oblačno, a u toku noći je ponegde moguća i slaba kratkotrajna kiša.
Danas, u Zaječaru, očekuje nas oblačno jutro, ali će se nebo postepeno razvedriti, pa će kasnije biti dosta sunca. Najviša temperatura će biti 8°C, dok će najniža temperatura biti 1°C.
Sneg do 5 centimetara na nekim deonicama
Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.35 časova, saopštilo je da snega do pet centimetara ima na nekim deonicama najopterećenijih putnih pravaca I prioriteta održavanja na teritoriji Knjaževca, Negotina, Kladova i Zaječara, kao i na nekim putnim pravcima II i III prioriteta, uglavnom na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Zaječara i Novog Sada.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
Zajecaronline/tanjug/aladin.info/N.B.
Foto: Zaječaronline
