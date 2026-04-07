„Ulica Vaskršnje radosti“ u Zaječaru: Celodnevni program muzike, igara i tradicije za sve generacije

U Zaječaru će u nedelju, 12. aprila, u ulici Timočke bune biti održana manifestacija „Ulica Vaskršnje radosti”, koja donosi bogat celodnevni program namenjen svim generacijama.

Program počinje u 9 časova otvaranjem štandova sa izlagačima i proizvodima domaće radinosti, kao i takmičenjem kulinarskih ekipa.

Od 11 časova posetioce očekuju tucijada, animatori, radionice i kreativne aktivnosti za decu, uz nagrade za najkreativnije, 360° video/photo booth, podelu jaja i balona, kao i vaskršnju trpezu.

MUZIČKI PROGRAM

Muzički deo programa počinje u 11.15 nastupom električnog gudačkog kvarteta „Dinamika music”, dok će od 12 časova nastupiti Dečiji hor Sabornog hrama Rođenja Presvete Bogorodice, nakon čega će se obratiti Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit timočki G. Ilarion.

U nastavku programa, od 12.15, nastupiće Gradsko pevačko društvo „Stevan Mokranjac”, zatim Cardio Dance „NO LIMIT” i Zumba Kids od 12.25, dok će od 12.40 publika imati priliku da uživa u nastupu dece i vaspitača iz PU „Đulići”.

Završnica manifestacije, od 13.30 časova, rezervisana je za nastupe folklornih ansambala GFA „Zo-Ra” Zaječar, KUD „Nikola Pašić” Zaječar i KUD „Sloga” iz Vražogrnca, kao i proglašenje pobednika u kuvanju pasulja.

Organizatori najavljuju dan ispunjen muzikom, igrom, tradicijom i vaskršnjom radošću u srcu Zaječara.

Zajecaronline.com/Turistička Organizacija Zaječar/ N.B.

