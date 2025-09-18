UKUSNI TART SA MALINAMA

Potrebno je:

Za koru:

2–3 veće i zrele banane

160 g ovsenih pahuljica

250 ml mleka

Za nadev:

230 g malina

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U blenderu izblendajte banane, ovsene pahuljice i mleko dok ne dobijete glatku smesu. Onda je ostavite da odstoji 10 minuta, dok pahuljice ne omekšaju. Izlijte smesu u kalup obložen pek papirom, pa ravnomerno rasporedite. Preko rasporedite maline, pa ih blago utisnite u smesu. Pecite oko 35 do 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Zatim ostavite tart da se prohladi pre sečenja.

Zajecaronline/trpeza.alo.rs/N.B.

