18.09.2025.
foto: Pinterest

UKUSNI TART SA MALINAMA

Potrebno je:

Za koru:

  • 2–3 veće i zrele banane
  • 160 g ovsenih pahuljica
  • 250 ml mleka

Za nadev:

  • 230 g malina

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U blenderu izblendajte banane, ovsene pahuljice i mleko dok ne dobijete glatku smesu. Onda je ostavite da odstoji 10 minuta, dok pahuljice ne omekšaju. Izlijte smesu u kalup obložen pek papirom, pa ravnomerno rasporedite. Preko rasporedite maline, pa ih blago utisnite u smesu. Pecite oko 35 do 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Zatim ostavite tart da se prohladi pre sečenja.

Zajecaronline/trpeza.alo.rs/N.B.

