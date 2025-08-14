Ukiselite kupus za samo 2 dana!
Kad je kupus kiseo od njega možete da pravite sarme, podvarak…, ali je proces kiseljenja dugotrajan, a domaćice imaju sve manje i manje vremena, a većina njih nema ni uslova za to.
U našem narodu kiseli kupus koristio se i kao hrana i lek, posebno u vremenima kada nije bilo u ovolikoj meri namirnica koje sadrže vitamin C. Veruje se da kiseli kupus može ojačati imuni sistem i zaštiti nas od virusa i infekcija.
Sastojci:
- glavica kupusa
- sirće
- 1 kašika soli
Priprema:
Glavicu kupusa izdubite u sredini i očistite. Unutra sipajte sirće i so i dobro je protresite kako bi se sastojci svuda jednako rasporedili. Zatim ga stavite u kesu i ostavite u zamrzivaču 48 sati. Nakon toga odmrznite i kiseli kupus je spreman.
Zajecaronline/alo/N.B.
