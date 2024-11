Ukinut pritvor Goranu Vesiću

Ministar u ostavci Goran Vesić pušten je iz pritvora, kako prenosi portal Republika.

Viši sud u Novom Sadu ukinuo je pritvor Goranu Vesiću.

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu je rešavajući o žalbama VJT i branioca osumnjičenog, ukinulo pritvor osumnjičenom Goranu Vesiću, nalazeći da iz naredbe o sprovođenju istrage kao ni iz dokaza koje je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu dostavilo u spisima predmeta, za sada ne proizilazi osnovana sumnja da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti iz čl. 288 st. 2 KZ u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti iz čl. 278 st. 3 u vezi sa st. 2 KZ, a što je neophodan uslov da bi se prema bilo kom licu mogao odrediti pritvor.

Oglasio se njegov brat Zoran

Goran Vesić zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja hitno je prebačen na Institut u Sremskoj Kamenici.

U znak protesta, štrajkuje glađu i žeđu, što dodatno pogoršava njegovo stanje. U emisiji, njegov brat Zoran, koji je, osim što je lekar, specijalista fizikalne medicine i doktor medicinskih nauka, govorio je kako se situacija odvijala ovog jutra i u kakvom je trenutno stanju.

„Pre dva dana dao sam izjavu s ciljem da upozorim na ozbiljnost situacije i posledice koje mogu nastati. Kada zdrav čovek, bez hroničnih bolesti, izgubi 10% telesne težine ili štrajkuje glađu 10 dana, čak i ako uzima vodu, to je razlog za ozbiljnu medicinsku negu. Goran, međutim, nije mlad ni potpuno zdrav – on je srčani bolesnik. Prošlog ponedeljka imao je pogoršanje zdravstvenog stanja i bio je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Imao je izuzetno visok krvni pritisak od 210/120, ubrzan rad srca i zasićenost kiseonikom od svega 90%. Tada je primio terapiju i savetovano mu je da se hospitalizuje i obavi dodatna dijagnostika, ali to nije prihvatio jer još nije bio zamenjen”, rekao je Zoran Vesić, objašnjavajući zdravstveno stanje svog brata Gorana.

„On ima nestabilnu anginu pektoris, hipertenziju i još niz drugih oboljenja. Do pogoršanja je došlo zbog stresa kojem je izložen poslednje tri nedelje”, dodao je brat bivšeg ministra.

