Ujedinjena opozicija Zaječara: Otključajte halu u Kotlujevcu i za decu, nije napravljena za vas i vaše prijatelje!

Predstavnici Ujedinjene opozicije Zaječara danas su ispred hale u Kotlujevcu održali konferenciju za medije i zahtevali od vlasti da otključaju kapije i vrata sale i omoguće deci da konačno počnu da koriste ovu halu, koja je njima namenjena, a ne gradonačelnikovim prijateljima i poznanicima.

Uglješa Đuričković je rekao da je hala počela da se gradi još 2010. godine, a evo već skoro 14 godina kasnije i dalje nije u upotrebi.

„Deca koja su išla u školu pored ove hale, od 2010. godine do danas, imala su priliku da vide kako se ova hala izgrađuje, renovira, kako se opet izgrađuje, a zatim ponovo renovira. Sada i njihova deca imaju priliku da gledaju isto to, kako hala još uvek ne radi i nijedno dete nije moglo da je koristi. Hala ima upotrebnu dozvolu, ali deca ne mogu da je koriste jer im Gradska uprava ne dozvoljava, iako je prenela ovlašćenje upravljanja halom na JKP „Timok održavanje“, čiji je direktor Vice Lalić i to preduzeće sa njim je odgovorno za mnoge loše stvari koje su se u gradu dogodile, od uzgojno sanitarne seče na Kraljevici, preko krađe peska, sve do ove hale. Mi ćemo se u narednim danima boriti i insistirati da ključeve ove sale dobije škola i da deca koriste ovu halu koja je njima i namenjena“, rekao je Đuričković.

Goran Kalčević je poručio da ova hala slika i prilika naprednjačke vlasti u Zaječaru.

„Dok su na Kraljevici napravili stadion, deca ovde godinama ne mogu da koriste halu. Oni ne prepoznaju prioritete. Osim toga što im nije dozvoljeno da koriste halu, ovim katancima na kapiji im je ograničeno i kretanje, pa zbog hale koja nije u funkciji u školu moraju obilaznim putem. To je nedopustivo. Na prošlim izborima imali su slogan „Za našu decu“, a izgleda da je to bilo samo za njihovu decu“, istakao je Kalčević.

Miladin Krstić je objasnio da je predsednik Aleksandar Vučić pre tri godine zvanično otvorio halu, a deca danas ne mogu da je koriste, u odnosu na one koji su bliski vlasti.

„Deca ne mogu, ali mogu oni koji su bliski vlasti. Slučaj ove hale oslikava nakaradnu vlast Srpske napredne stranke. Pored toga, kapija, odnosnio drugi ulaz u školu je zaključan. Roditelji su kivni i pokrenuli su peticiju gde u kojoj zahtevaju da se kapija otvori i da se hala otključa i za decu. Ovom prilikom Ujedinjena opozicija Zaječara zahteva od vlasti da otključaju ovu kapiju i salu, a ukuliko to ne učine, to ćemo učiniti mi“, poručio je Krstić.