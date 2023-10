Ujedinjena opozicija Zaječara: Gradonačelnik je kukavica, pokrenućemo peticiju za njegovu smenu

Paljenjem sveća ispred Gradske uprave u Zaječaru predstavnici Ujedinjene opozicije Zaječara poručili su aktuelnom gradonačelniku Bošku Ničiću i gradskim vlastima da je njihova politika mrtva i da je njihovoj vladavini došao kraj.

Oni su u petak ispred Gradske uprave zatražili ostavku gradonačelnika i raspisivanje lokalnih izbora, ali rok koji su odredili je istekao, pa su zbog toga sinoć pred dom gradske Skupštine izašli sa transparentom „Boško kukavice“.

Uglješa Đuričković, ispred GG ZAokret, rekao je da je očigledno da gradonačelnik ne želi da podnese ostavku i zadovolji volju građana, pa su se iz tog razloga odlučili na ovakav vid protesta.

„Rok koji smo dali gradonačelniku da da ostavku kako bismo išli na na vanredne lokalne izbore i kako bi oni bili raspisani je istekao, a očigledno je da on nije skupio hrabrost i ne želi da ispoštuje volju građana, odnosno da podnese ostavku kako bi bili raspisani vanredni izbori. Ovaj grad nema više ni dana vremena, dvadeset godina je uništavan od strane ove vlasti. Ovo je simbolično paljenje sveća ne samo tome što će Zaječar polako nestati ako oni bukvalno još jedan dan ostanu na vlasti, već i njihovoj vladavini koja se večeras završava, posle današnjeg dana kada su pokazali kolike su kukavice zapravo, i nisu smeli da ispoštuju volju građana koja im je jasno stavljena do znanja na letošnjim protestima“, rekao je Đuričković.

Sa njim se složio Dejan Krstić, rekao je da Ničić ne sme da podnese ostavku jer SNS nije sigurna da u Zaječaru može da pobedi na izborima.

„Ničić nam već 20 godina, uz jednu kratku pauzu, uništava živote. A i tokom te pauze, u vreme Saše Mirkovića je možda bilo i najgore, ali to je njegov čovek koga je on doveo u Zaječar, koji se posle odvojio od njega. Posle je SNS vlast vratila Boška Ničića na mala vrata da i dalje uništava ovaj grad, a to uništenje je u poslednje vreme doživelo svoj vrhunac. Ove sveće koje smo zapalili su višeznačne, on ne sme da da ostavku, jer nisu sigurni da u Zaječaru mogu da dobiju, zato što Zaječar ima opozicioni potencijal, opozicioni glasači su prevareni više puta, ali ovoga puta više ne može. Ujedinjena opozcija nije na prodaju, više kupovine nema i oni vide da im je došao kraj. Ove sveće mogu simbolično da predstavljaju njihovu političku smrt“ poručio je Dejan Krstić.

Dragan Stamenković Montoja, prvi čovek GG „Montoja i pravednici“, objasnio je da su se prestavnici Ujedinjene opozicije Zaječara obratili međunarodnim institucijama, ali i centralama stranaka u Beogradu, što nije dalo rezultate.

„Očigledno je da će zaječarska opozicija morati sa Zaječarcima preko potpisa da traži prevremene izbore, koji oni u suštini hoće da budu mimo ostalih redovnih izbora u Srbiji, jer oni u Zaječaru redovno gube izbore. Načinom kada idu vanredno oni mogu da izvrše pritisak, kao prošli put, kada je došla cela Opština Žagubica da radi izbore za Zaječar, kad mogu da pritiskaju preko Vučićevih batinaša. Imali smo situaciju jedne godine sa automobilima bez tablica, imamo čuvenog Dražena Crnogorca zaječarskog koji vitla po Zaječaru na dan izbora i fizički nasrće na kandidate za odbornike i nosioce tih lista. Njima odgovara da Zaječar bude mimo izbora da može cela Srbija da se sjati, nasilna Vučićeva Srbija, i da prekroji volju građana“, objasnio Stamenković.

Goran Kalčević ispred Narodnog pokreta Srbije, je otkrio da prema saznanjima kojima raspolažu interno istraživanje sprovedeno od strane Srpske napredne stranke pokazuje da najgore stoje u Nišu, Novom Sadu i Zaječaru.

„Jasno je zašto oni ne pristaju na vanredne lokalne izbore u ovim gradovima gde je nažalost i Zaječar, jer oni ne smeju da izađu na izbore zbog rezultata tih istraživanja. Cela Timočka krajina, ostavljena je i prepuštena sama sebi od strane Vučićevog režma i upravo zbog toga Srpska napredna stranka u celoj Timočkloj krajini jako loše stoji, i oni su toga svesni“, kazao je Kalčević.

Oni su poručili da će u narednim danima biti pokrenuta peticija i skupljanje potpisa za smenu gradonačelnika, a da će svi videti po broju potpisa koliko je jaka volja naroda da aktuelna vlast bude smenjena.